ABD-İran savaşı, Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarını yükseltti. İktidar, akaryakıta zam baskısını frenlemek için eşel mobil sistemini devreye aldı, zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanıyor. Bu dönemde akaryakıt piyasasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Yılın hemen başında akaryakıt dağıtım şirketi Aytemiz’i satın alan Tataristan merkezli TNCI, iç piyasaya küresel fiyatların altında indirimli motorin vermeye başladı. Türkiye’de, çok sayıda akaryakıt dağıtım şirketi “dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti“ kapsamında motorin gereksinimlerinin bir bölümünü bu şirketten satın alıyor.

İsrail-Lübnan ateşkesiyle petrol fiyatları geriledi. Brent petrol, 97 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda gerek ABD-İran savaşı, gerekse de İsrail-Lübnan arasında yaşanan gelişmeler çok yakından takip ediliyor ve fiyatlanıyor. Akaryakıt sektörü temsilcileri, ABD ile İran arasında gerilimin tırmanması öncesinde salı günü küresel piyasalarda motorin ve benzinin metrik ton fiyatlarının düştüğünü ve özellikle benzinde indirimin sınırına gelindiğini belirterek, “Petrol ve küresel düzeyde motorinin ton fiyatı, İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve arz güvenliğine ilişkin endişelerin artmasıyla yükseldi. Brent petrolü varil başına 98 doların üzerine çıktı. Bu gelişme, motorinde indirim umudunu tümüyle sona erdirdi. Benzinde, indirim için fiyatların bir miktar daha gerilemesi gerekiyor“ dedi.

AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNE UCUZ MOTORİN

Akaryakıt piyasasında, son aylarda önemli bir gelişme daha yaşanıyor. Yılın hemen başında akaryakıt dağıtım şirketi Aytemiz’i satın alan Tataristan merkezli TNCI, iç piyasaya küresel fiyatların altında motorin vermeye başladı. Türkiye’de, çok sayıda akaryakıt dağıtım şirketi son aylarda motorin gereksinimlerinin önemli bölümünü bu şirketten satın alıyor.

Bir dağıtım şirketinin yöneticisi, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Biz de bu şirketten motorin alıyoruz. Küresel piyasalara göre daha düşük fiyattan motorin satın alıyoruz“ dedi.

Söz konusu yönetici, indirim oranına ilişkin soru üzerine, “Yüzde 2‘ler düzeyinde indirimler söz konusu. Bu akaryakıt sektöründe ve dağıtıcılar açısından önemli bir indirimdir“ diye konuştu.

Sektör kaynakları, rekabetin bir sonucu olarak Türkiye'deki rafinerilerin de akaryakıt dağıtım şirketlerine bu fiyatlardan motorin satışı yaptıklarını belirterek, "Bu tabii, belli ölçüde vatandaşa da yansıyor. Özellikle şehirlerarası yollar üzerindeki akaryakıt istasyonlarında motorin fiyatları ciddi bir rekabet konusu oluyor. İndirimli fiyatlardan vatandaşa motorin satılıyor" ifadelerini kullandı.