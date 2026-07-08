TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.

Bu veri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,76 olarak netleşti. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09’luk enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 13,52’lik maaş artışı aldı.

Yapılan artışların ardından en düşük memur emeklisi maaşı 31 bin 527 TL’ye, en düşük memur maaşı ise 70 bin 258 TL seviyesine yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TEKLİF TBMM'DE

Maaş zamlarının netleşmesinin ardından taban aylıklarda yapılacak artış için yasal süreç başladı.

AKP tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Yeni düzenleme, kök maaşı ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL’nin altında kalan 5,1 milyon emekliyi kapsıyor. Hükümetin yaptığı analizlere göre, 2026 yılının ikinci yarısı için bu düzenlemenin bütçeye getireceği ilave yük 79,3 milyar TL olarak hesaplandı.

YASA TEKLİFİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM, NATO Zirvesi nedeniyle bu hafta çalışmalarına ara verdi. En düşük emekli aylığını artıracak yasa teklifinin, 14 Temmuz tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması planlanıyor.

Teklifin, Meclis tatile girmeden önce Genel Kurul’da kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YENİ EK ÖDEME TUTARLARI NASIL YANSIYACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre, emekliler, her ay net maaşlarına ilave olarak yüzde 4 oranında ek ödeme (vergi iadesi) alıyor. Daha düşük maaş gruplarında bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor. Zam oranları kök aylığa uygulandığı için, yüzde 4’lük ek ödeme miktarları da otomatik olarak artış gösteriyor.

Örneğin, 30 bin TL net maaşı olan bir emekliye 1.200 TL ek ödeme yapılarak bankaya toplam 31 bin 200 TL yatırılıyor. Yüzde 17,76’lık zam oranına göre yeni kök maaş ve ek ödeme değişimleri şu şekildedir:

Eski Kök Maaş: 12.000 TL -> Yeni Kök Maaş: 14.131 TL | Yeni Ek Ödeme: 565,25 TL

Eski Kök Maaş: 14.000 TL -> Yeni Kök Maaş: 16.486 TL | Yeni Ek Ödeme: 659,46 TL

Eski Kök Maaş: 16.000 TL -> Yeni Kök Maaş: 18.841 TL | Yeni Ek Ödeme: 753,66 TL

KÖK MAAŞ VE EK ÖDEME E-DEVLET'TEN NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler, güncel kök aylıklarını ve ek ödeme tutarlarını e-Devlet kapısı üzerinden kontrol edebiliyor. Sistemde izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

e-Devlet sistemine giriş yapılarak "Emekli Aylık Bilgisi" bölümüne geçilir.

Ekranda yer alan "Aylık Tutarı" ifadesi emeklinin yalın kök aylığını gösterir.

"Ek Ödeme Tutarı" kısmı, maaşa eklenen yüzde 4 ya da yüzde 5’lik tutarı ifade eder.

Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, aradaki fark bütçeden karşılanır. Bu fark, ekrandaki "5510 Ek 19 Miktarı" bölümünde yer alır.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı zamlarının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur sigortalıları zamlı maaşlarını farklı dönemlerde alacaklar. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları için takvim ayrıca duyurulacak.

SSK (4A) Emeklileri Ödeme Takvimi

SSK emeklilerinin zamlı aylıkları, tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.

Tahsis Numarasının Son Rakamı / Ödeme Günü:

Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

Bağ-Kur (4B) Emeklileri Ödeme Takvimi

Bağ-Kur kapsamındaki emekliler zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacaklar. Ödemeler, geçmiş dönemlerde olduğu gibi tahsis numarasına göre belirlenen günlerde hesaplara yatırılmaya devam edecek.