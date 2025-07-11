SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren maaş düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı. Temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, en düşük emekli maaşı yüzde 16,67 oranında artırılarak 14.469 TL’den 16.881 TL’ye yükseltildi.

Yasalaşan düzenleme sayesinde kök maaşı ve ek ödemesi toplamı 16.881 TL’nin altında kalan tüm emeklilere, bu tutar Hazine desteğiyle tamamlanacak. Bu uygulamadan yaklaşık 4 milyon 11 bin emekli yararlanacak. Zamla birlikte emeklilerin eline geçen maaşlarda 2.412 TL’ye varan artış yaşanacak.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

SSK’lı emekliler 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ise 25-28 Temmuz arasında zamlı maaşlarını alacak. Yapılan zam, Temmuz ödeme takvimine yetişecek şekilde uygulanacak.

Öncelikle emeklilerin Haziran ayı kök maaşlarına yüzde 16,67 oranında artış yansıtılacak, ardından ek ödeme eklenecek. Eğer toplam tutar 16.881 TL’nin altında kalırsa, maaşlar bu rakama tamamlanacak.

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTIYOR

Zam sadece emeklileri değil, dul ve yetimleri de kapsıyor. Ölüm aylığı alan hak sahiplerinin kök maaşlarına ve ek ödemelerine de yüzde 16,67 oranında artış uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre:

%75 ölüm aylığı alanlara en az 12.660 TL,

%50 oranında alanlara 8.440 TL,

%25 oranında alanlara ise 4.220 TL altında ödeme yapılamayacak.

Bu sınırların altında kalan maaşlar yine Hazine katkısıyla belirtilen seviyelere tamamlanacak.

YENİ EMEKLİLERE DE ZAMLI MAAŞ

Temmuz zammı, yılın geri kalanında emekli olacak vatandaşlara da yansıtılacak. Bu kişiler, emeklilik işlemleri tamamlandığında Temmuz zammı üzerinden maaş almaya başlayacaklar. Eğer hesaplanan aylık 16.881 TL’nin altında kalırsa, ödeme bu tutara yükseltilecek.