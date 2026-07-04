Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşen zamlı memur ve emekli maaşlarının hesaplara geçeceği tarihler belli oldu. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur maaş farkı ödeme günleri...

Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin kilitlendiği Temmuz zammı sürecinde ödeme takvimi netleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte refah payı hariç zam oranları kesinleşirken, hak sahiplerinin yeni maaşlarını ve maaş farklarını hangi tarihlerde alacağı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda belirlendi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM ORANI NE KADAR?

Yılın ilk 6 aylık dönemine ait enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına uygulanacak temmuz ayı artış oranı yüzde 17,76 olarak tescillendi.

Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığında da düzenlemeye gidiliyor. AK Parti grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi yasalaştığında, mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık artışla 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

Toplu sözleşme maddeleri ve ilk altı aylık enflasyon farkı hesaplamaları neticesinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak Temmuz ayı artışı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

Kamu görevlileri, zam yansıtılmış yeni maaşlarını her ay olduğu gibi yine 15 Temmuz tarihinde banka hesaplarından çekebilecek. Memurların 1-14 Temmuz dönemine ait oluşan 14 günlük maaş farklarının ise 15 Temmuz'u takip eden bir hafta içerisinde hesaplara aktarılması planlanıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?

Emeklilerin zamlı maaş ödemeleri, tahsis numaralarına göre belirlenen mevcut takvime göre ilerleyecek. Buna göre:

SSK Emeklileri: Zamlı Temmuz aylıklarını tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Bağ-Kur Emeklileri: Yeni maaş ödemelerine 25-28 Temmuz tarihleri arasında kavuşacak.

Memur Emeklileri: Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklilerinin Temmuz ayı zam farklarının ödeneceği tarih ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.