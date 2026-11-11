Sürücü belgesi almak isteyenleri yeni takvim yılında artan işletme giderleri, yeniden değerleme oranına bağlı resmi harçlar ve sınav ücretlerindeki güncellemeler karşılıyor.

Halihazırda 30-35 bin lira seviyesinde seyreden B sınıfı ehliyetin toplam maliyetinin yeni yılda yaklaşık 20 bin lira artacağı hesaplanıyor.

Artış öncesinde kayıt yaptırmak isteyenlerin talebi, özellikle büyükşehirlerdeki sürücü kurslarında belirgin bir yoğunluğa yol açıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KONTENJANLAR DOLMAK ÜZERE

Saha gözlemlerine ve sektör çevrelerinden aktarılan bilgilere göre, yılın son döneminde başvuru sayısında kayda değer bir hareketlilik yaşanıyor.

Kurs ücretlerinin 20 ila 25 bin lira aralığından yeni dönemde 35 bin liraya kadar çıkabileceği belirtilirken, bazı bölgelerde doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesine yaklaştığı, adayların mevcut tarifeden yararlanmak amacıyla kayıtlarını öne çektiği bildiriliyor.

MASRAFLAR 32 BİN LİRADAN 51 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Ehliyet alma süreci yalnızca kurs ücretiyle sınırlı kalmıyor; teorik e-Sınav, direksiyon sınavı, sürücü belgesi harcı, değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı gibi kalemler de toplam maliyete ekleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre 2026 yılında ortalama 20 bin lira düzeyindeki kurs ücretinin 35 bin liraya, 6 bin 754 lira olan B sınıfı harcının ise 8 bin 634 liraya yükselmesi bekleniyor.

Bin 690 liralık değerli kâğıt bedelinin 2 bin 159 liraya, 425 liralık vakıf payının 543 liraya çıkacağı öngörülürken; bin 250 lira olan e-Sınav ücretinin bin 598 liraya, 2 bin liralık direksiyon sınavı bedelinin ise 3 bin 500 liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Böylece yaklaşık 32 bin 119 lira seviyesindeki toplam asgari masrafın 51 bin 434 lirayı bulması bekleniyor.

MALİYET ARTIŞLARI VE FİNANSMAN ARAYIŞI

Ücretlerdeki artış eğiliminin akaryakıt, araç bakımı, kira ve personel gibi işletme giderlerindeki yükselişten ileri geldiği ifade ediliyor. Toplam tutarın yükselmesi sebebiyle peşin ödemede zorlanan adayların kredi kartına taksit veya banka kredisi gibi alternatif ödeme yöntemlerine yönelme sıklığının arttığı aktarılıyor.

SINAV SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ

Talep artışında maliyet faktörünün yanı sıra direksiyon sınavı sisteminde planlanan düzenlemeler de etkili oluyor.

Sabit güzergâh ve ezbere dayalı parkur uygulamasının yerine, adayın doğrudan gerçek trafik koşullarındaki refleks ve becerilerini ölçen yeni bir değerlendirme modelinin gündeme gelmesi, kayıt sürecini erkene çeken unsurlar arasında gösteriliyor.