Yüksek enflasyon ile gıda fiyatları durdurulamazken, ucuz market olarak tasarlanan Tarım Kredi Kooperatifi mağazaları zamlarda zincir marketleri solladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim olacağını yıllar içinde sürekli tekrarlamasına karşın, vatandaş indirim yerine sürekli zamla karşılaştı.

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu’nun 2024- 2026 yılları arasında mart ayını kapsayan dönem için yaptığı fiyat artış analizi, Tarım Kredi marketleriyle ilgili çarpıcı bir tabloyu ortaya çıkardı. Yapılan analize göre 27 aylık dönemin 16 ayında Tarım Kredi marketlerindeki fiyat artışı, diğer sekiz marketteki fiyat artış ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

‘FIRSATÇI ELLERİ KIRARIZ’

Tarım Kredi marketlerindeki fiyat artışlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz, “Zincir marketlerdeki fiyatları dengeleyeceği öne sürülen Tarım Kredi marketleri, indirim yerine zammın lokomotifi oldu” dedi.

Erdoğan’ın, Şubat 2021’de AKP grup toplantısında şunları söylemişti:

“Talimatımı verdim. Tarım Kredi Kooperatifleri market sayısını artıracak, ilk etapta 500 noktada bu marketlerin sayısını çoğaltacağız. Amacımız kâr etmek değil, piyasayı dengelemektir. Bu marketler, zincir marketlerin fiyatlarını dengeleyen bir unsur olacak. Vatandaşımızın sofrasına uzanan o fırsatçı elleri bu şekilde kırmış olacağız.”

Fakat aradan geçen zamanda Tarım Kredi marketlerinin Erdoğan’ın söylemlerinin tam tersi yönde sonuçlar ürettiği Market Endeksi ile de açıkça ortaya kondu.

Martta artış oranı yüzde 7.49’a ulaştı

Market Endeksi’ne göre 2026 yılı Şubat ayında diğer sekiz markette fiyatlar yüzde 2.8 artarken, Tarım Kredi marketlerinde yüzde 2.18 arttı. Geçen ay ise sekiz marketteki fiyatlar yüzde 4.40 yükseldi. Tarım Kredi marketlerindeki etiketlerdeki fiyat artışı ise yüzde 7.49’a ulaştı. 27 aylık dönemde diğer sekiz markette fiyatlar, aylık ortalama yüzde 2.87 artarken, aynı dönemde Tarım Kredi marketlerindeki aylık ortalama artış oranı yüzde 2.99 seviyesinde gerçekleşti.