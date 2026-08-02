Türkiye’nin 35 milyar dolar değerlemeyle savunma devi olan ASELSAN’ın personeline maaş zammı yapmaması dikkat çekti. Bu durum Aselsan’ın ABD merkezli fon şirketi BlackRock’a satılacağı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez konuyla ilgili şöyle konuştu: ‘’Daha önce de Türk Telekom, SEKA, TEKEL ve TEDAŞ özelleştirme kapsamına alınma aşamasındayken personele zam yapılmadı. Özelleştirme öncesi maaş zammı yapılmıyor çünkü daha kârlı görünsün isteniyor. Aynı uygulama şimdi ASELSAN’da da var. Amaç ASELSAN’ı ABD’li şirkete satmak mı?’’

FİNK İLE NE GÖRÜŞÜLDÜ?

Çömez, TBMM’de yaptığı açıklamada, BlackRock’un CEO’su Laurence Fink’in Türkiye'ye geldiğini de hatırlatarak “Niye geldi, ne görüşüldü, neden açıklanmıyor” diye sordu. Dünya Ekonomik Forumu ve BlackRock Başkanı Fink 27 Mart’ta Türkiye’ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ekonomik Forum yöneticisi Alois Zwinggi de yer almıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada ASELSAN’ın ABD’li fon şirketi BlackRock tarafından satın alınacağı iddiasını gündeme getirmiş, satış için de ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın görevlendirildiğini öne sürmüştü. Arıkan ‘’ASELSAN’ın özelleştirilmesi kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise “ASELSAN’ın ABD menşeli bir şirkete satılacağı iddiası asılsız- dır. ASELSAN gibi stratejik öneme sahip millî bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir” açıklaması yapmıştı.

Çoğunluk, TSK Güçlendirme Vakfı’nda

ASELSAN, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında uygulanan ambargoya karşı 14 Kasım 1975'te Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde kuruldu. Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği şirketi olan ASELSAN; askeri haberleşme, radar, elektronik harp, hava savunma, elektro-optik, güdüm ve silah sistemleri geliştiriyor. Güvenlik, ulaşım, enerji ve sağlık teknolojileri alanında da faaliyet gösteriyor. ASELSAN hisselerinin yüzde 74.20’si TSK Güçlendirme Vakfı’na ait ve yüzde 25.80’i de Borsa İstanbul’da işlem görüyor. ASELSAN, ayrıca MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesini de yürütüyor.