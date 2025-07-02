İtalyan basınına göre Nicolo Zaniolo, yaz transfer döneminde Galatasaray’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, Tuttomercatoweb’e yaptığı açıklamada süreci doğrularken, Zaniolo'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

'ZANİOLO GALATASARAY'DAN AYRILACAK'

Claudio Vigorelli, yıldız oyuncunun geleceğine dair şu ifadeleri kullandı:

“Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Zamanımız var ve transfer dönemi uzun.

O, İtalyan futbolunun bir mirası ve kısa vadede hak ettiği yere geri dönmesi gerekiyor. Bu, İtalya Milli Takımı'nın da yararına.”

İTALYA'YA DÖNMESİ BEKLENİYOR

2023 yazında Premier Lig ekibi Aston Villa’ya kiralanan Zaniolo, ardından Serie A’da Atalanta ve Fiorentina forması giymişti. Galatasaray’ın 15 milyon euro civarında bonservis beklentisi olduğu bilinirken, oyuncuya birkaç İtalyan kulübünün ilgi gösterdiği öne sürülüyor.