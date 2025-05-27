Galatasaray’ın Fiorentina’ya kiraladığı Zaniolo hakkında İtalya’dan şok bir iddia ortaya atıldı. Radio Firenze Viola'nın duyurduğu haberde Fiorentina - Roma U20 maçının ardından Nicolo Zaniolo, soyunma odasına girip rakip takım oyuncusuna yumruk attığı iddia edildi.

ROMA’DAN AÇIKLAMA

Roma'dan yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeye göre, maç sonrası Zaniolo’nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı bir tavır sergilediği anlaşılmıştır. Bu karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darp edildiği belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ZANİOLO REDDETTİ

Zaniolo ise yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. İtalyan yıldız, "Maçın sonunda çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara merhaba demek ve sezon için tebriklerimi ilettim ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar. Bu yüzden o noktada durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim." dedi.