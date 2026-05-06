Galatasaray'ın sezon başına satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralık olarak yolladığı Nicolo Zaniolo, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Sezon başında İtalyan ekibi Udinese'ye kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo önemli açıklamalarda bulundu. Udinese Tonight programına konuk olan Zaniolo, Udinese'ye transferi için "Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'daki deneyimlerim iyi gitmediği için fırsatlarımın azaldığı bir noktaya gelmiştim. Kendime 'Bu son şanslarından biri, dene,' dedim ve Udinese'nin söylediklerini alçakgönüllülükle ve isteyerek dinledim. Bana her zaman Udinese'nin oyuncuları canlandırmada ve geliştirmede iyi bir kulüp olduğunu söylediler ve ben de fırsatı değerlendirdim. Gelmeden önce Gökhan İnler ve teknik direktör Runjaic ile birçok kez görüştüm, ancak her şey son ana kadar belirsizdi çünkü Galatasaray önce başka bir oyuncu transfer etmek istiyordu. Sonunda Gündoğan'ı transfer ettiler ve beni serbest bıraktılar, ama transfer penceresinin son beş dakikasında oldu." ifadelerini kullandı.

'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM'

İtalya Milli Takımı'na seçilmediği için yaşadığı üzüntüyü de paylaşan Zaniolo "Milli takım, futbol oynamaya başlayan her çocuğun hayali ve bir oyuncunun ulaşabileceği en yüksek seviyedir. Ben her zaman bunun hayalini kurdum, 2006 Dünya Kupası'nın ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nın inanılmaz duygularını hala hatırlıyorum, bu harika bir şey çünkü tüm taraftarları bir araya getiriyor. Bu yılki hedefim o kadronun bir parçası olmaktı, seçimleri yapanlar var ve bu seçimlere saygı duyulmalı. Şimdi milli takım için zor bir dönem ve İtalya'yı hak ettiği seviyeye geri getirmek için birlik içinde kalmalıyız. Çağrılmadığım için hayal kırıklığına uğradım, gerçekten istiyordum, ama bu daha da fazlasını yapmam gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Nicolo Zaniolo, geleceği içinse şu ifadeleri kullandı: "Udinese'ye inanılmaz derecede minnettarım. Şimdi oturup geleceğin ne getireceğini konuşacağız. Kalmaya, hatta uzun yıllar kalmaya açığım; burada mutluyum. Herkesin kabul etmesi gereken bir karar, ama herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Teklif ne olursa olsun masaya oturacağım çünkü bu kulübe çok minnettarım."