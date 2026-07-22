İtalya Serie A ekibi Udinese, Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. İlk etapta maaş konusunda anlaşamayan taraflar 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşma imzaladı. Zaniolo, İtalyan ekibiyle 34 maçta 6 gol kaydetti.

Zaniolo, Udinese'nin sözleşmeyi açıklamasının ardından, "Son günlerde sözleşme yenileme görüşmelerim hakkında çok konuşuldu, çok fazla haber çıktı, çoğu zaman da yanlış bilgilerle ama kesin olan bir şey var; Udinese'ye ve taraftarlarına olan saygım hiçbir zaman değişmedi. Bu yıl bunu sahada, her gün daha da fazla kanıtlamak istiyorum. Haydi Udinese" paylaşımını yaptı.