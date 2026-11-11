İtalya Milli Takımı formasını son olarak Mart 2024'te giyen Nicolo Zaniolo'nun dönüşü ertelendi. Yeniden aday kadroya alınan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, kişisel bir nedenle milli takım kampından ayrıldı.

Teknik direktör Roberto Mancini'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve Belçika ile oynanacak karşılaşmalar için çağırdığı Zaniolo, iki maçın da kadrosundan çıkarıldı.

Yaklaşık 2,5 yıldır milli takımdan uzak olan İtalyan futbolcu, bu süreçte yaptığı açıklamalarda yeniden milli formayı giymeyi en büyük hedefi olarak dile getiriyordu.

Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 gol kaydetti.