Avrupa’nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali, kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın santraldeki güç ünitesine isabet ettiğini duyurdu.

Saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Likhachev, İHA’nın infilak etmesiyle tesiste hasar meydana geldiğini belirtti.

TÜRBİN ODASININ DUVARINDA DELİK OLUŞTU



Likhachev, patlamanın ardından santraldeki duruma ilişkin bilgi verirken, İHA'nın santraldeki güç ünitesinin türbin binasına isabet ettiğini bildirdi. Rosatom Genel Müdürü, patlama sonucunda ana ekipmanın zarar görmediğini ancak türbin odasının duvarında delik oluştuğunu aktardı.

BÜYÜK BİR FELAKETE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK



Saldırının "kasıtlı" olarak gerçekleştirildiğini savunan Likhachev, durumun küresel boyutlardaki tehlikesine dikkat çekti.

Likhachev, bugün Rusya ve Ukrayna sınırlarının çok ötesinde yaşayan ve tamamen güvende olduklarını düşünenleri de büyük ihtimalle etkileyecek bir olaya bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti.