Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Bursa Knitted Fabric Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Aykut Ekerbiçer’in konkordato talebi Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme, 2026/789 Esas sayılı dosyada borçlular hakkında 1 Ekim 2026 saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

20 YILI AŞKIN SÜREDİR BURSA'DA ÜRETİM YAPIYOR

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Bursa Knitted Fabric, isminde “Knitted” ifadesi bulunmasına rağmen ağırlıklı olarak dokuma kumaş üretimi gerçekleştiriyor. 20 yılı aşkın dokuma tecrübesine sahip şirket, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde armür ve jakar teknolojileriyle üretim yaparken ürün portföyünde 500’ü aşkın kumaş çeşidi bulunuyor.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA KUMAŞ TEDARİK EDİYOR

Bursa Knitted Fabric’in verdiği bilgilere göre şirket; Zara, H&M, DeFacto, Mavi ve LCW gibi markaların dokuma kumaş tedarikçileri arasında yer alıyor. Şirket ayrıca üretim süreçlerinde OEKO-TEX sertifikalı hammaddeler kullandığını, GOTS ve GRS belgeli üretim süreçlerini uyguladığını belirtiyor.

KONKORDATO KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kapsamında, kararda belirtilen istisnalar dışında şirket ve Aykut Ekerbiçer hakkında yeni takip yapılamayacak, daha önce başlatılmış takipler ise duracak. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak. Rehinle teminat altına alınmış alacaklar için takip başlatılabilecek veya mevcut takipler sürdürülebilecek ancak muhafaza tedbiri uygulanamayacak ve rehinli mallar satılamayacak.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını incelemek ve ticari faaliyetleri gözetmek amacıyla 3 kişilik geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirdi. Kurulda hukukçu Gülşah Kavak, SMMM Engin Dinçeli ile SMMM ve bağımsız denetçi Vesile Bakırcı yer aldı. Mahkeme kararına göre borçluların işlem ve kararları geçici konkordato komiseri kurulunun onayının ardından geçerlilik kazanacak.

KESİN MÜHLET KARARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Mahkeme, konkordato talebinin değerlendirilmesi ve kesin mühlet konusunda karar verilmesi amacıyla duruşmayı 16 Aralık 2026 saat 13.55’e bıraktı. Mevcut karar yalnızca 3 aylık geçici mühlet niteliği taşırken şirket hakkında kesin mühlet kararı henüz verilmedi. Alacaklılara ise ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanındı.