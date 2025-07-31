Zara, son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde yer aldı. Şarkıcının takipçileri tarafından yoğun ilgi gören bu değişim üzerine 48 yaşındaki şarkıcı, fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu sosyal medyada anlattı.

Tıbbi müdahaleyle kilo vermediğini dile getiren sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım, ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan 'Zara kilo almış, Zeyna'ya dönmüş' seslerini duydum. En sonunda yoruldum."

"Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Çünkü organizmamızda iki metabolizma türü varmış. Ben de yıllarca yanlış olanı kullanmışım. 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim."

"Bunu yapmayı seçerken birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, geçerken masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım. İnsan yeter ki istesin."