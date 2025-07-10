Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özellikle oda kokusu kategorisindeki ürünler dikkat çekti.
D&P markasına ait Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 ml ürünü (Barkod: 8698544030359) ile
Zara Home markasına ait Vetiver Melon Hava Aromatize Edici ürünü (Barkod: 46467703552991),
ambalajlarında dokunsal uyarı işaretinin bulunmaması nedeniyle Madde 36 ve Ek-2 3.2 kapsamındaki güvenlik kriterlerini karşılamadı.
ÇOCUKLARA YÖNELİK ÜRÜNLERDE BOĞULMA RİSKİ
Güvensizlik tespiti sadece kozmetik ürünlerle sınırlı değil. Mr. Diy markasına ait Evcil Hayvan Oyuncağı (Hamburger Şekilli) ürünü (Barkod: 8940026), küçük parçalar içerdiği ve 3 yaş altı çocuklar için boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle TS EN 71-1 standardına aykırı bulundu. Oyuncak, güvenlik testlerinden geçemediği için piyasadan toplatılıyor.
KIYAFETTE KORDON TEHLİKESİ
Güvensiz ürün listesinde bir giyim ürünü de yer aldı. Angelos markasına ait Yeşil Kapüşonlu Sweatshirt (model: 7132.1 – 7131.1), kapüşon kısmındaki uzun kordonlar nedeniyle kordon güvenliği kriterlerini karşılamadı.