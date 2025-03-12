Inditex İcra Kurulu Başkanı Oscar Garcia Maceiras, tarifeler ve jeopolitikadaki sürekli değişen haberlerin uzun vadeli tahminler yapmayı zorlaştırdığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve dış politikayı elden geçirmesiyle birlikte belirsizliğin etkisine dikkat çeken son iş dünyası lideri oldu.

Inditex satışları, 1 Şubat - 10 Mart döneminde döviz açısından nötr terimlerle yalnızca %4 arttı; bir yıl önceki %11'lik büyümeye kıyasla. Bernstein analisti William Woods, satışların analistlerin ilk çeyrek için %8,8'lik büyüme tahminini karşılamak için önemli ölçüde hızlanması gerekeceğini söyledi.

UBS analistleri, pandemi yılları hariç, bunun Inditex'in 2016'dan bu yana en zayıf cari işlem güncellemesi olduğunu söyledi.

Inditex, daha yavaş büyümenin nedenini açıklamadı ancak işletmeler , özellikle İspanya'dan sonra Inditex'in satışlara göre ikinci büyük pazarı olan ABD'de, daha zayıf talep konusunda uyarıda bulundu . Çin, Meksika ve Kanada ile devam eden ticaret savaşı , ABD tüketicilerini zorladı .

" Belirsiz bir ortamda yaşıyoruz, mantıksal olarak üretilen her haberi takip etme yükümlülüğümüz olan bir ortam. Ve tek bir gün boyunca bazen çelişkili haberler ortaya çıkıyor ve bu da çok uzun vadeli tahminler yapmayı zorlaştırıyor," dedi Garcia Maceiras, İspanya'nın kuzeyindeki Arteixo'da bulunan Inditex merkezinde düzenlediği bir basın toplantısında.

Ancak Maceiras, Inditex'in kaynak ve satış açısından çeşitliliği göz önüne alındığında gümrük vergilerine uyum sağlamak için iyi bir konumda olduğunu söyledi ve son dönemdeki yavaşlayan büyümeyi küçümseyerek bunun sezon başında kısa bir süre olduğunu söyledi.

"2025'TE İYİMSERİZ"

Şirket, döviz açısından nötr şartlarda tam yıllık satışlarda %10,5'lik bir büyüme bildirdi ve 38,6 milyar avroya (42,07 milyar $) ulaştı. Önemli tatil alışveriş çeyreği, analistlerin beklentileri doğrultusunda 11,2 milyar avroluk satış sağladı.

H&M gibi rakiplerinden pazar payı kazanan Zara'nın güçlü satışları, Inditex'in hisse fiyatının son üç yılda iki katından fazla artmasına yol açtı , ancak tüketici talebiyle ilgili endişelerin artmasıyla hisse senedi son zamanlarda zorluk çekiyor .

Grupta hissesi bulunan Madrid merkezli Trea Asset Management'ın portföy yöneticisi Xavier Brun, "Inditex artık alıştığımız oranda satış büyümesi sağlayamıyor" dedi.

"Ancak piyasa tepkisi aşırı," diye ekledi. "Inditex lojistiğe büyük yatırım yapıyor ve bu, önümüzdeki çeyreklerde tüketim düşse de verimlilik kazanmasına olanak tanıyacak."

Inditex, 2025 görünümüne ilişkin yaptığı açıklamada, 2024 yılı net kârının %9 artarak 5,9 milyar avroya ulaşmasının ardından "kârlı büyümeye güçlü bir bağlılık" duyduğunu belirtti.

Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius ve Oysho markalarının da sahibi olan Inditex, hisse başına temettüsünü yüzde 9 artırarak 1,68 avroya çıkaracağını duyurdu.

Inditex, mağaza yenilemeleri, teknoloji ve çevrimiçi platformlarını iyileştirmeye yatırım yapmak amacıyla bu yıl 1,8 milyar avroluk sermaye harcaması planlıyor.

Dünya çapında 214 pazarda faaliyet gösteren perakendeci, bu yıl Irak'ta açılmayı planlıyor. Genç alışverişçilere yönelik markası Bershka, İsveç'te piyasaya sürülecek ve spor giyim ve ev giyim markası Oysho, ilk kez Hollanda ve Almanya'da açılacak.

Inditex ayrıca alışverişçilerin mağazalarda daha fazla zaman geçirmesini teşvik etmeyi amaçlayan yeni formatlar da geliştiriyor. Örneğin, Madrid'deki bir Zara erkek giyim mağazasında "Zacaffe" adlı bir kahve dükkanı bulunuyor.