Cem YILDIRIM

İktidar kanadı sık sık boykotun milli ekonomiye zarar verdiği iddialarını dillendirirken İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Ekonomiye en büyük zararı yanlış ekonomi politikalar veriyor” dedi.

‘ASIL SUÇLU SİZSİNİZ’

“Devlet hazinesini betona gömen, üretimi bitirip ülkeyi ithalata mahkum eden, dolarla borçlanıp kuru fırlatan, ‘Nas’ diyerek dünyanın en yüksek faizini ödeyen siz değil misiniz” sorularını soran Usta, “ Boykotun ekonomiye zarar verdiğini söyleyenler, en büyük boykotu yapıyor. Tarımı bitirdiniz, sanayiyi darboğaza soktunuz, yabancı sermayeyi kaçırdınız, sahte TÜİK rakamlarıyla milletin cebinden parasını çaldınız. Kendi milletini açlığa sürükleyen, zenginliği yandaşa, yoksulluğu vatandaşa reva gören bir yönetimden daha büyük ekonomik sabotajcı

olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

20 milyar TL az harcandı

Boykot çağrısının yapıldığı 2 Nisan günü 20 milyar TL civarında bir harcamanın yapılmadığını söyleyen İyi Partili Erhan Usta, “Bu fevkalade yüksek bir rakam. Yani boykot tuttu. Asıl zararı kim veriyor, Türk milleti çok iyi biliyor” diye konuştu.