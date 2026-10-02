İngiltere’nin tanınmış ayakkabı markalarından Dune London’da gelecek planlaması kapsamında yeni bir süreç başladı. 1992’de kurulan şirket, kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Rubin’in emekliliğe hazırlanmasıyla birlikte satış dahil farklı seçenekleri değerlendirmeye aldı.

SATIŞ DA SEÇENEKLER ARASINDA

Rubin, moda dergisi Drapers’a yaptığı açıklamada Dune London’ın güçlü bir marka olduğunu ve özellikle uluslararası pazarlarda büyüme potansiyeli bulunduğunu belirtti. Şirketin geleceğine ilişkin görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğunu söyleyen Rubin, şu ana kadar herhangi bir karar alınmadığını vurguladı.

Yönetim, değerlendirilecek seçeneklerde markanın uzun vadeli gelişiminin yanı sıra çalışanların ve müşterilerin durumunun da dikkate alınacağını ifade etti.

350 MAĞAZAYLA FAALİYET GÖSTERİYOR

Orta segmentte yer alan Dune London, dünya genelinde yaklaşık 350 mağazayla faaliyet gösteriyor. Markanın ürünleri İngiltere’de Next ve Frasers gibi perakendecilerde, ABD’de ise Nordstrom mağazalarında satışa sunuluyor.

ZARARI 5,9 MİLYON STERLİNE ÇIKTI

Şirketin Şubat 2025’te sona eren mali yılına ilişkin sonuçlarında zarar yüzde 50,7 artarak 5,9 milyon sterline yükseldi. Aynı dönemde FAVÖK 4,9 milyon sterlinden 200 bin sterline geriledi.

Dune London yönetimi, satış konusunda henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını ve şirketin geleceğine yönelik seçeneklerin değerlendirilmeye devam ettiğini belirtiyor.