Nice'te biraz şansla restoran hesabını tamamen ücretsiz hale getirmek mümkün. Zarın sonucu, gecenin sonunda ödenecek tutarı belirliyor. Nice'in liman bölgesindeki La Barque Bleue adlı restoran, müşterilerin ilgisini çekmek için sıra dışı bir kampanya başlattı. Belirli saatlerde restoranda yemek yiyen müşteriler, yemeklerinin sonunda tek bir zar atarak tüm hesaplarını sildirme şansı yakalıyor. Zarın altı gelirse, hesabın tamamını restoran karşılıyor.

Fransız haber sitesi actu.fr'nin haberine göre kampanyaya katılmak için tek gereken, hesabı ödemeden önce bir zar atmak. 6 gelmesi halinde müşteri hiçbir ücret ödemeden restorandan ayrılıyor.

Tek zar atışıyla tüm hesap siliniyor

Restoranın zar oyunu her gün iki farklı zaman diliminde geçerli. Müşteriler sabah 10.00-12.00 ve akşam 17.00-19.00 saatleri arasında bu fırsattan yararlanabiliyor. Her masaya, ödeme öncesinde yalnızca bir kez zar atma hakkı veriliyor. 6 gelme ihtimali ise doğal olarak altıda bir.

Kampanyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, restoranın kazanılabilecek hesap için herhangi bir üst sınır koymaması. Restoran, kampanyayı "Üst sınır yok" sözleriyle duyurdu.

Restoran sahibi Christian, kampanyanın arkasındaki fikri, müşterilerin restorandan yalnızca yemek yemiş olarak değil, unutamayacakları bir anıyla ayrılmasını sağlamak şeklinde açıklıyor.

Zar atma anı da restoranın genel atmosferinin bir parçasına dönüşmüş durumda. Christian, "Zar atma olayı tüm salonu güldürüyor, kaybedenler bile. Ve eğer biri altı atarsa, inanın bana, herkes duyuyor" diyerek kampanyanın yarattığı heyecanı anlattı.

Fikir Londra'daki restoranlardan geldi

Restoranın uygulaması Nice'te alışılmışın dışında olsa da fikrin çıkış noktası Londra. Christian, Londra'daki bazı restoranlarda uygulanan benzer promosyonlardan ilham alarak bu sistemi La Barque Bleue'de hayata geçirdi.

Kampanyanın ne zaman sona ereceği ise henüz açıklanmadı. Bu nedenle Nice limanındaki müşterilerin ücretsiz yemek için zar atma şansının ne kadar daha devam edeceği belli değil.

Fransa'da bu tür kampanyaların hukuki boyutu ne?

İlk bakışta müşterilerin şans oyunuyla hesaplarını ödememesi hukuki açıdan tartışmalı görünebilir. Fransa'da promosyon amacı taşıyan piyangolar belirli koşullar altında tamamen yasak değil.

Fransa'nın tüketici koruma kurumu DGCCRF, ticari amaçlı piyangoların haksız ticari uygulama niteliği taşımaması koşuluyla düzenlenebileceğini belirtiyor. Bu nedenle uygulamada önemli olan noktalardan biri, müşterilerin doğrudan bir oyuna katılım için para ödememesi ve kampanyanın restoranın sunduğu ticari teklif kapsamında gerçekleştirilmesi.

Dolayısıyla La Barque Bleue'nin uygulamasında hukuki değerlendirme, yalnızca zar atılması üzerinden değil, kampanyanın müşteriye nasıl sunulduğu ve ilgili tüketici koruma kurallarına uyulup uyulmadığı üzerinden yapılıyor.

Restoranlar için eğlence de bir pazarlama aracına dönüşüyor

Kampanya, restoran sektöründe müşteriye yalnızca yemek sunmanın ötesine geçen deneyim odaklı uygulamaların da önem kazandığını gösteriyor.

Roland Berger tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin restoran arayışında karar verme süreci giderek daha rekabetçi bir ortamda gerçekleşiyor. Bu nedenle restoranların müşterilere yalnızca yemek değil, tercih edilmelerini sağlayacak farklı bir deneyim de sunmaları önem kazanıyor.

La Barque Bleue'nin zar uygulaması da tam bu noktada devreye giriyor. Müşterinin hesabı ödeme anında yaşadığı kısa süreli heyecan, restoran açısından yalnızca bir indirim kampanyası değil, aynı zamanda işletmenin akılda kalmasını sağlayabilecek bir pazarlama deneyimine dönüşüyor.