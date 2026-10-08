Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Antalya'da ziyaretlerde bulundu.
Manavgat'ta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadıklarını anlatırken kullandığı "zavadanak" sözüyle sosyal medyada tanınan Bekir Varol, Zafer Partisi'ne üye oldu.
Varol'un parti rozetini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ taktı.
Özdağ, Varol'a, "Ankara'ya gel de seninle bir video çekelim" dedi.
Bekir Varol, pandeminin ilk günlerinde trafik kazasının ardından verdiği tepki ve kullandığı "zavadanak" ifadesiyle sosyal medyada "Zavadanak Dayı" olarak tanınmıştı.