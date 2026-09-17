Dünya genelinde milyonlarca kişinin zayıflamak veya diyabet kontrolü için başvurduğu GLP-1 grubu ilaçlarla (Ozempic, Wegovy, Zepbound/Mounjaro) ilgili yeni bir bilimsel araştırma yayımlandı. İsrail merkezli yürütülen ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) verilerini inceleyen çalışma, bu ilaçları kullanan kişilerin küçük bir bölümünde "Wernicke sendromu" adı verilen ciddi bir nörolojik rahatsızlığın görüldüğünü ortaya koydu.

KALICI HAFIZA KAYBI VE BEYİN HASARINA YOL AÇIYOR

Wernicke sendromu, vücuttaki B1 vitamini (tiamin) seviyesinin kritik dereceye düşmesiyle ortaya çıkan, kalıcı hafıza kaybı ve beyin hasarına yol açabilen hayati bir rahatsızlık. Araştırmaya konu olan 15 vakadaki hastaların büyük çoğunluğunun, ilacın yan etkisi olarak şiddetli mide bulantısı, kusma, iştah kaybı ve yetersiz beslenme yaşadığı belirlendi. Sürekli kusma nedeniyle vücudun gıdalardan alması gereken B1 vitaminini emememesi, bu nadir hastalığı tetikleyen ana faktör olarak görülüyor.

MİLYONLARCA KULLANICI RİSK ALTINDA

Uzmanlar ve araştırmacılar, milyonlarca GLP-1 kullanıcısı düşünüldüğünde vaka sayısının son derece az ve riskin son derece düşük olduğunun altını çiziyor. İlaçların doğrudan bu hastalığa yol açtığı henüz kesinleşmiş bir veri olmamakla birlikte, hastaların doktorlarına danışmadan ilaç kullanımını kesinlikle kesmemeleri gerektiği vurgulanıyor. Ancak şiddetli sindirim sorunları yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması ve gerekirse acil tiamin (B1) takviyesi alması hayati önem taşıyor.