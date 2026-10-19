Kilo verme amacıyla kullanımı giderek yaygınlaşan zayıflama iğneleri, dünya genelinde milyarlarca dolarlık bir pazara dönüştü. GLP-1 grubu ilaçlara yönelik talep artarken, bu ilaçların olası yan etkileri ve bilinçsiz kullanımın doğurabileceği sağlık riskleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. İlaç sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklük ise “Dünya nereye gidiyor?” sorusunu gündeme getiriyor.

Başlangıçta özellikle tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu ilaçlar, kilo kaybı üzerindeki etkileriyle dünya çapında yaygınlaştı. Bu ilaçlara yönelik yoğun talep, ilaç şirketlerinin gelirlerini artırırken zayıflama iğnelerini küresel ekonominin dikkat çeken sektörlerinden biri haline getirdi.

GLP-1: 76 MİLYAR DOLAR, YAPAY ZEKA: 63 MİLYAR DOLAR

2025 yılına ilişkin bir karşılaştırmada GLP-1 ilaçlarının satışları 76 milyar dolar, üretken yapay zekâ gelirleri ise 63 milyar dolar olarak tahmin edildi. Ancak bu rakamlar farklı sektörleri ve gelir tanımlarını kapsayabildiğinden, doğrudan karşılaştırılırken kullanılan ölçütlerin dikkate alınması gerekiyor.

'BU HENÜZ BAŞLANGIÇ'

Prof. Dr. Güner Sönmez de GLP-1 ilaçlarının ekonomik büyüklüğüne dikkat çekerek bu ilaçların oluşturduğu gelirin yapay zekânın toplam gelirini katladığını belirtti ve “Bu henüz başlangıç” değerlendirmesinde bulundu.

SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL!

Zayıflama iğnelerine yönelik talep her geçen gün artarken, bilinçsiz kullanımın yol açabileceği sağlık sorunları da endişe yaratıyor. Bulantı, kusma ve karın ağrısından pankreas iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara kadar uzanan riskler, bu ilaçların masum olmadığını gösteriyor. Bazı vakalarda ölümle sonuçlanan sağlık sorunları da gündeme gelirken, uzmanlar bu ilaçların mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurguluyor. Kilo verme uğruna sağlığın tehlikeye atılmaması gerektiği konusunda toplumsal farkındalık önem taşıyor.