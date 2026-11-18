Son yıllarda obezite tedavisinde ve hızlı kilo vermede popüler hale gelen GLP-1 grubu zayıflama iğneleriyle ilgili endişe verici yeni bir gelişme yaşandı. Hakemli tıp dergisi The Primary Care Companion for Central Nervous System Disorders'da yayımlanan güncel bir rapora göre, tirzepatid etken maddeli ilaç tedavisini aniden kesen iki hasta, ağır psikiyatrik tablolarla hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar, bu tür ilaçların aniden bırakılmasının beyin kimyası üzerinde beklenmedik etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

İLACI BIRAKTIKTAN SONRA 'ÖLDÜĞÜNÜ' SANDI

Yayımlanan raporda incelenen ilk vaka, 61 yaşında bir erkek hasta oldu. Ağustos ayında mide bulantısı şikayetiyle tirzepatid kullanımını durduran hasta, Ekim ayında giderek şiddetlenen kafa karışıklığı ve düzensiz davranışlar nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanın klinik tablosunda ağır depresyon, paranoya ile işitsel ve görsel halüsinasyonlar tespit edildi. Dahası, hastada kişinin kendi bedeninin öldüğüne veya bazı organlarının eksik olduğuna inandığı oldukça nadir görülen "Cotard sanrısı" geliştiği bildirildi.

45 KİLO VERDİ, MANİK ATAK GEÇİRDİ

Kayıtlara geçen ikinci vaka ise ilacı bıraktıktan sonra manik atak geçiren 52 yaşındaki bir erkek hasta oldu. Altı aylık tedavi sürecinde yaklaşık 45 kilogram veren hastanın, ilacı aniden kestikten bir ay sonra hastaneye başvurduğu belirtildi. Doktorlar; aşırı konuşma, büyüklük sanrıları, dürtüsellik ve sinirlilik gibi belirtiler sergileyen hastaya manik atak teşhisi koydu. Hastanın kan değerlerinde B12 vitamini eksikliği görülürken, psikozu tetikleyebilen madde kullanımını da son haftalarda artırdığı saptandı. Durumu ağırlaşan hasta, ileri tedavi için psikiyatri kliniğine sevk edildi.

UZMANLARDAN 'RİSKLİ GRUP' UYARISI

Bilim insanları, yaşanan bu iki ağır psikiyatrik vakanın doğrudan GLP-1 ilaçlarının bırakılmasından kaynaklandığını kesin olarak kanıtlamasa da zamanlamanın güçlü bir şüphe yarattığına dikkat çekiyor. Vaka çalışmasını yürüten araştırmacılar, ilacın aniden kesilmesinin özellikle B12 eksikliği gibi beslenme yetersizliği çeken veya geçmişte anksiyete, depresyon öyküsü bulunan riskli gruplarda akut psikotik semptomları tetikleyebileceğini vurguladı.

AVRUPA'DA 481 PSİKİYATRİK VAKA KAYDEDİLMİŞTİ

GLP-1 ilaçlarının beyindeki reseptörlere bağlandığı ve kan-beyin bariyerini aşabildiği biliniyor. Ancak ilacın beyindeki tam işleyişi hâlâ gizemini koruyor. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'daki bir ilaç veri tabanında, semaglutid, liraglutid ve tirzepatid grubu ilaçlarla bağlantılı tam 481 psikiyatrik vaka kaydedilmişti. Bu oran toplam yan etki bildirimlerinin yüzde 1'ini oluştursa da, ortaya çıkan tabloların hayati tehlike barındırması nedeniyle tıp dünyası alarmda.

Araştırmacılar, bu ilaçları reçete eden hekimleri, ilacın kesilmesi veya dozunun değiştirilmesi aşamalarında hastaların psikolojik durumlarını yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.