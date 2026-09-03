‘Sadakatsiz’ dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Seda Altuner, verdiği 30 kilonun ardından iğne ipliğe döndü. Sosyal medya hesabından paylaştığı son haline “Çok güzelsin”, “Aşırı güzel görünüyor” yorumları yağarken oyuncu, değişiminin sırrını ise saklamadı. “İğne mi kullandın?” sorularına “Evet çocuklar, iğne kullandım” yanıtını veren Altuner, doktor kontrolünde “O meşhur iğnelerden” birini uyguladığını ve kilo vermeye devam ettiğini söyledi.

“SPOR DA YAPIYORUM”

“Bütün ülke galiba böyle eriyoruz. Tüm gürbüzler eridik” diyerek espri yapan oyuncu, yıllardır kilo veremeyen birçok kişinin bir anda zayıflamasını da “Merkür mü geri gitti, Satürn mü ileri geldi? Tıbbi bir müdahale oldu” sözleriyle anlattı. Sağlıklı beslendiğini ve spor yaptığını da belirten Altuner, “Sadece sağlıklı besleniyorum ve spor yapıyorum” diyerek gerçeği gizlemek istemediği için açıklama yaptığını söyledi. Oyuncu, iğnelerin bilinçsiz kullanımına karşı ise “Doktor kontrolü olmadan kullanırsanız ölürsünüz. Öldükten sonra zayıf olmanın bir anlamı yok. Sakın!” ifadelerini kullandı.





