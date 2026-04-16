Novo Nordisk, sağlık hizmetlerinde yapay zeka (AI) devrimine öncülük etmek ve hastalara yeni tedavi seçeneklerini çok daha hızlı ulaştırmak amacıyla OpenAI ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Yeni nesil yapay zeka yeteneklerinin ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerindeki etkinliğine odaklanan ortaklık, Novo Nordisk’in veri setlerini analiz etme ve gelecek vaat eden ilaç adaylarını belirleme kapasitesini artıracak.

İlaç keşfi ve dağıtım süreçlerinde yeni bir hız ve verimlilik tasarımı sunan bu iş birliği, yapay zeka kullanımını bir operasyonel araçtan öte, stratejik bir yatırım olarak konumlandırıyor.

Geleneksel yöntemlerle analiz edilmesi güç olan verilerin yapay zeka ile işlenmesi, obezite ve diyabet gibi kronik hastalıklarla yaşayan milyonlarca insan için hayat değiştiren sonuçların kapısını aralamayı hedefliyor.

"İLERİ TEKNOLOJİYİ BİLİMSEL MIRASIMIZLA BİRLEŞTİRİYORUZ"

“Bu ortaklık, Novo Nordiski, sağlık hizmetlerinin bir sonraki çağına liderlik edecek şekilde konumlandırmak adına atılmış kritik bir adım” diyen Novo Nordisk Başkanı ve CEO’su Mike Doustdar, “Yapay zekayı günlük çalışmalarımıza entegre etmek, bize hipotezleri her zamankinden daha hızlı test etme ve görülmemiş ölçekte veri analizi yapma yeteneği veriyor.

Amacımız, en ileri teknolojiyi bilimsel mirasımızla birleştirerek, yeni tedavileri keşfetme ve pazara sunma hızımızı artırarak toplum sağlığına sürdürülebilir bir katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ GELECEK

OpenAI CEO’su Sam Altman ise, "Yapay zeka tüm endüstrileri yeniden şekillendirirken, yaşam bilimleri alanında insanların daha uzun ve sağlıklı yaşamasına doğrudan katkı sağlayabilir" derken, bu iş birliğinin Novo Nordiskin, bilimsel keşiflerini hızlandıracağını ve hasta bakımının geleceğini yeniden tanımlayacağını belirtti.