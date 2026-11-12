ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi diyabet ve kilo verme tedavisinde kullanılan ilaçlar için yeni bir güvenlik uyarısı getirdi. Üreticiler, kalıcı görme kaybına yol açabilen nadir göz hastalığı NAION’a ilişkin risk uyarısını ilaçların güvenlik etiketlerine eklemek zorunda olacak.

NTV Sağlık’ın aktardığına göre, görme sinirini besleyen damarların tıkanması sonucu ortaya çıkabilen NAION, tek gözde ani ve ağrısız görme kaybına neden olabiliyor. Hastalığın yol açtığı görme kaybını geri döndürebilecek bilinen bir tedavi bulunmuyor.

SEMAGLUTİD KULLANAN HER 10 BİN KİŞİDEN EN FAZLA BİRİ

Söz konusu risk, 2024’te yayımlanan bilimsel bir çalışmayla gündeme gelmişti. Avrupa İlaç Ajansı da 2025’te NAION’u semaglutid içeren ilaçların çok nadir görülen bir yan etkisi olarak kabul etmişti.

Ajansın bir güvenlik komitesi, semaglutid kullanan her 10 bin kişiden en fazla birinin NAION’dan etkilenebileceğini bildirmişti.

2024’te yayımlanan ve 17 bin hastanın incelendiği araştırmada, semaglutid kullanan kişilerin NAION teşhisi alma olasılığının ilacı kullanmayanlara kıyasla dört kat daha yüksek olduğu tespit edilmişti. Ancak araştırmanın yazarlarından Göz Hastalıkları Profesörü Dr. Joseph Rizzo, bulguların önemli olduğunu fakat henüz kesinlik taşımadığını belirtmişti. Rizzo, ilişkinin farklı hasta gruplarında incelenmesi için ek araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ BELİRSİZ

Wegovy’nin üreticisi Novo Nordisk, mevcut verilerin ilaç ile hastalık arasında bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığı görüşünde olduklarını duyurdu.

FDA da bazı araştırmaların değerlendirilmesinde zorluklar yaşandığını belirtti. Kuruma göre obezite ve tip 2 diyabet nedeniyle bu ilaçları kullanan kişiler, ilaçlardan bağımsız olarak da NAION için risk faktörlerine sahip olabiliyor.

Kurum, bu ilaçları kullanan kişilerde göz hastalığına yakalanma riskinin neden daha yüksek olabileceğinin henüz bilinmediğini bildirdi.