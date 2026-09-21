İzmir Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir zayıflama merkezine üye olan H.C. isimli kadın, duş bölümünde kamera görünümlü bir cihaz fark etti. Aparatı cep telefonuyla görüntüleyen H.C., ardından polise başvurarak şikâyetçi oldu. İhbar üzerine olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İŞLETME ‘İTİBAR SUİKASTI’ DEDİ

Yaklaşık 10 aydır işletmeci olarak hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı, olay sırasında tesiste bulunmadığını söyledi. İhbarın ardından polisi kendilerinin çağırdığını belirten Arsalı, inceleme tamamlanana kadar çalışanlar dahil hiç kimsenin duş bölümüne alınmadığını ifade etti.

Yeni Asır'ın haberine göre Arsalı, ilk kontrolde herhangi bir bulguya rastlanmadığını, ancak daha sonra ortaya çıkan görüntüler üzerine yapılan ikinci incelemede duş bölümünde bir mercek tespit edildiğini aktardı. Cihazın sonradan yerleştirildiğini savunan Arsalı, olayın rakip bir firma tarafından gerçekleştirilen bir kumpas ve “itibar suikastı” olabileceğini öne sürdü. Firma yetkililerinden Diyetisyen Derya Bilmez de olayın kurgulanmış bir kumpas olduğunu savundu. İşletme yönetimi, tesise ait güvenlik kamerası kayıtlarını emniyet ve adli makamlara teslim ettiklerini ve hukuki süreci başlattıklarını açıkladı.