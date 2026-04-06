Sosyal medyada "mucizevi zayıflatıcı" olarak öne çıkan tarçınlı su, Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından günlük kür olarak uygulanıyor. Kan şekerini dengelediği ve iştahı bastırdığı öne sürülen bu içeceğin, kontrolsüz tüketildiğinde vücutta ciddi belirtilere yol açabileceği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

'MUCİZEVİ ZAYIFLATICI' SAĞLIĞA ZARARLI BİR AKIM HALİNE GELDİ

Tarçınlı su kürüne başladıktan sonra bazı belirtiler ortaya çıkıyorsa, bu vücudun verdiği bir uyarı sinyali olabilir.

Mide asidini tetikleyebilen tarçın, ekşime ve karın kramplarına neden olabilir.

Ciltte kaşıntı, kızarıklık ya da ağız kenarlarında yaralar oluşması ise tarçın alerjisine işaret edebilir; pek çok kişi bu alerjiden habersizdir. Tarçının kan şekerini düşürücü etkisi, hâlihazırda hipoglisemi yaşayanlarda baygınlık hissine ve aşırı titremeye yol açabilir. Öte yandan tarçın içeriğindeki bazı bileşenlerin hassas mukoza tabakasını tahriş ederek ağızda yanma hissine neden olduğu da bilinmektedir.

TARÇININ ARDINDA CİDDİ BİR GERÇEK YATIYOR

Haberin belki de en kritik noktası burada yatıyor: Marketlerde satılan tarçınların büyük çoğunluğu, gerçek tarçın değil, Çin tarçını olarak bilinen Cassia türüdür.

Çin tarçını, yüksek oranda kumarin maddesi içerir. Uzun süreli kullanımda karaciğer ve böbrek hasarına yol açabileceği belirtilen kumarin, özellikle düzenli kür yapanlar için ciddi bir risk unsuru oluşturuyor.

Gerçek tarçın olarak kabul edilen Seylan tarçını ise çok daha düşük kumarin oranıyla öne çıkıyor. İnce ve kâğıt gibi sarılmış yapısı, açık rengi ve daha narin kıvamıyla Çin tarçınından kolayca ayırt edilebiliyor.

Tarçınlı suyu sağlıklı biçimde tüketmek isteyenler için uzmanların önerdiği üç temel ilke öne çıkıyor.

Kürü aralıksız aylarca sürdürmek yerine 15 gün içip en az bir hafta ara vermek, karaciğer üzerindeki yükü azaltıyor. Kan sulandırıcı ya da diyabet ilacı kullananların ise olası ilaç etkileşimleri nedeniyle tarçınlı su kürüne başlamadan önce doktorlarına danışmaları gerekiyor. Son olarak, toz tarçın yerine çubuk tarçın tercih etmek hem mide tahrişini azaltıyor hem de içeriğe hile karışma riskini düşürüyor.

HAZIRLAMA YÖNTEMİ DE ÖNEMLİ

Hazırlama yöntemi de bir o kadar önemli: Tarçını kaynar suda bekleten ya da kaynatan yöntemler, faydalı uçucu yağların yok olmasına neden oluyor. En etkili yöntem; oda sıcaklığındaki bir litre suya bir çubuk tarçın ekleyip karışımı bir gece boyunca bekletmek.