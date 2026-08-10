Londra'daki İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılacak yeni bir ilaca yeşil ışık yaktı.

Kurum, orforglipronun ticari adı Foundayo olan formuna onay verdi. Bu kararla Birleşik Krallık, söz konusu GLP-1 tabletini hem kilo yönetimi hem de diyabet için onaylayan Avrupa kıtasındaki ilk ülke konumuna yükseldi.Onay kapsamında ilaç, düşük kalorili diyet ve artırılmış fiziksel aktiviteyle birlikte kullanılacak.

Vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzerindeki yetişkinlerde kilo kaybı ve kontrolü için reçete edilecek. VKİ değeri 27 ile 30 arasında olup kilo kaynaklı ek sağlık sorunu bulunan hastalara da önerilecek.Günde bir kez alınan tabletin günün herhangi bir saatinde tüketilebileceği belirtildi.

Yiyecek ya da su kısıtlaması olmaksızın uygulanacak tedavide ilaç, iştahı düzenleyen beyin bölgelerine etki ediyor. Bu mekanizma sayesinde kişiler daha uzun süre tok hissediyor, açlık ve yeme isteği azalıyor.Yaygın görülen yan etkiler arasında bulantı, kabızlık, ishal, kusma, hazımsızlık ve karın ağrısı sayıldı.

İlacın şu an için İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kapsamında erişilebilir olmadığına dikkat çekildi.MHRA Sağlık Hizmetleri Kalitesi ve Erişiminden Sorumlu İcra Direktörü Julian Beach, değerlendirmesinde önemli vurgular yaptı.

Beach, "İlacın güvenliği, kalitesi ve etkinliği titiz değerlendirmelerden geçirildi" dedi. Kurum yetkilisi, bu onayla Avrupa'da ilk düzenleyici olmaktan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.