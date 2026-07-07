İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki S.B., kilo vermek amacıyla kendini kusturmaya çalıştığı sırada talihsiz bir olay yaşadı. Yanlışlıkla diş fırçasını yutan genç kadın, daha sonra yemek yedikten sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan S.B., ileri değerlendirme için endoskopi birimine sevk edildi. Yapılan incelemelerde midesinde yaklaşık 13 santimetre uzunluğunda diş fırçası bulunduğu tespit edildi.

OPERASYON 40 DAKİKA SÜRDÜ

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü liderliğindeki ekip, yabancı cismin çıkarılması için yaklaşık 40 dakika süren küçük kesi yöntemiyle operasyon gerçekleştirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından diş fırçası çıkarılırken, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Operasyonla ilgili bilgi veren Öztütüncü, ilk anda yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"İlk başta '13 santimetrelik diş fırçası nasıl yutulur?' diye inanamadık. Tomografisini çektik. Yaklaşık 13 santimetrelik diş fırçasını ucunu kırarak yutmuş. Yutma değil aslında. Hasta kendini kusturmaya çalışırken yanlışlıkla mideye kaçıyor."

"ENDOSKOPLA ALMAYI DENEMEDİK"

Yabancı cismin çıkarılması için endoskopik yöntemi tercih etmediklerini belirten Öztütüncü, şu ifadeleri kullandı:

"Endoskopla almayı bilerek denemedik. Mideyi ya da yemek borusunu yırtarız diye doğrudan ameliyata aldık. Yaklaşık yarım saatlik ameliyat sonrasında hastayı servise aldık. İki gün sonra da taburcu ettik. Gayet iyi."

Doktor Öztütüncü, diş fırçasının mide ve diğer organlarda kalıcı bir hasara yol açmadığını da belirtti.

‘SAPLI PLASTİK TARAFINI KIRMIŞ

Öztütüncü, genç kadının daha önce de kilo vermek amacıyla kendini kusturmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kafasını kaldırdıktan sonra herhalde denerken direkt olarak yutmuş. Saplı plastik tarafını kırmış ve 13 santimetrelik kısmını yutmuş. Zayıflamak için galiba kendini kusturmaya çalışıyordu. Bunu birkaç defa daha yapmış. En sonundaki şanssızlık olmuş. Ne yazık ki diş fırçasını yutmuş. O yüzden ameliyat oldu."

‘KENDİLERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞMASIN’

Kilo vermek amacıyla kusmaya çalışmanın doğru bir yöntem olmadığını da hatırlatan Öztütüncü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genelde insanlar kilo verme amacıyla kendilerini kusturmaya çalışıyor. Biz bunu kesinlikle önermiyoruz. Kilo sorunları varsa doktora başvurmalarını tavsiye ederiz. Yabancı cisim yutan hastalar da bunu kendileri çıkarmaya çalışmasın. Gerek suyla gerek yemek ya da ekmek yiyerek çıkarmaya çalışmaları başka sıkıntılar doğurabilir. Böyle bir durumda doğrudan bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil servisine başvurmalarını öneriyoruz."