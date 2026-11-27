Hafta içinde ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında 25 baz puanlık ve 2027 başına kadar iki ek faiz artırımı yapacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle satış baskısı altında kalan altının onsu, 3 bin 426 dolara kadar inerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etmişti.

Küresel risk iştahındaki kısmi toparlanma ve ABD'deki tatil dönemi öncesinde varlık tasfiyelerinin hız kesmesiyle yükselen altının onsu 3 bin 680 dolara kadar yükseldi. Tepki alımlarının etkili olduğu altının ons fiyatı Türkiye saatiyle 11.55 itibarıyla yüzde 3,15 artışla 3 bin 677 dolardan işlem görüyor.

Analistler, doların kısa vadeli geri çekilmesinin değerli metallere nefes aldırdığını ancak Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin güvenli liman talebi üzerinden doları yeniden destekleyebileceğini söyledi.

Fed'in sıkı para politikası duruşunu koruması nedeniyle mevcut yükselişin şimdilik teknik bir tepki niteliği taşıdığına dikkati çeken analistler, reel faiz oranları ve sermaye akışlarının altının yönü üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Altındaki yükselişe paralel olarak diğer değerli metallerde de değer kazançları öne çıktı. Spot piyasada gümüşün onsu yüzde 7 artışla 44,50 dolardan, platin yüzde 5,3 yükselişle 1358,59 dolardan ve paladyum yüzde 4,5 primle 912,60 dolardan işlem görüyor.