Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanan fenomen Fatma Soydaş'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen "Zebani Efe" olarak bilinen Efe Beycan açıklama yaptı.

Beycan, Soydaş ile son dönemde aralarının iyi olmadığını belirterek, "Fazla abartı bir konu, hiç de gerek yoktu. Üzüldüm mü? Evet, bir zamanlar sevmiştim, üzüldüm. Ama yapabileceğim bir şey yok" dedi.

'GÖRMEYE GİDEMEM'

Beycan, "Görmeye gidemem çünkü görüşe ismini bize yazdırmamış. Son zamanlar aramız bozuktu, kavgalı gibiydik. Sonra olaylar bitmeden tutuklandı. Şu an durumu iyi mi değil mi bilmiyorum, kocası değilim sonuç olarak" ifadelerini kullandı.

'BAŞKA YENGE GELİR'

Takipçilerinden gelen "Hala aşık mısın?" sorusuna da yanıt veren Beycan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen seversin, bir sonu yoktur, bir yere varamazsın ve sevmezsin. 'Tutuklandı yenge' yazmışlar; sıkıntı yok kardeşim, başka yenge buluruz. Bir yenge gider, bir yenge gelir. Ne yapalım? Gider yenisini buluruz erkek adamız."