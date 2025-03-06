Bir dönem "Zebani Efe" olarak tanınan, satanistlerin elçisi olduğunu iddia eden ve "Cehennem yaşının 456" olduğunu belirten Efe Beycan, şimdilerde farklı bir kimlikle gündemde. Sosyal medyadaki tavırları ve dikkat çeken açıklamalarıyla büyük ses getiren Beycan, geçtiğimiz yıllarda tövbe edip Müslüman olmuş ve Umre’ye gitmişti. Şu sıralarda ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Saçlarını yeniden boyatan, dövmelerini sildiren ve saç-sakalını uzatan Beycan’ın yeni hali, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Beycan, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla eski hayatını geride bıraktığını ve yeni bir yaşam tarzına adım attığını duyudu. Dini inançlarına daha yakın bir yaşam sürmeye karar veren Beycan, takipçilerini de şaşırttı.