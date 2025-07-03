İzmir’in Aliağa İlçesindeki Gemi Söküm Bölgesinde bulunan Slough adlı petrol ve tehlikeli atık yüklü gemide yangın çıktı. Yangın saat 11:00 sıralarında başladı. Zehirli kara dumanlar gökyüzüne yayılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

MISIR ZEHİR GEMİSİNE GEÇİT VERMEMİŞTİ

1973 yılında inşa edilen 251 tonluk gemi 50 yıl boyunca Libya bayrağıyla tehlikeli atık taşıdı. 1.53 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip olan dünyanın en büyük kimyasal madde ve petrol tankeri olarak nitelenen Slough ömrünü tamamlayınca Hindistan’daki gemi söküm bölgesine gönderilmek istendi. Ancak Mısır’daki çevre örgütlerinin protesto eylemleri sonucunda geminin Süveyş Kanalı’ndan geçişine izin verilmedi.

TEHLİKELİ MADDE YÜKLÜ GEMİ İKİ YILDIR TÜRKİYE’DE

Bunun üzerine zehir gemisi rotayı Türkiye’ye çevirdi. Şimşekler Gemi Söküm ve Geri Dönüşüm Şirketi gemiyi satın alarak 23 Şubat 2023 tarihinde Aliağa’daki tersaneye getirdi. Geminin tehlikeli atık ve kimyasal maddelerden temizlenmesi işi Ekovar Geri Dönüşüm Şirketi’ne verildi. Ekovar, Gaziemir’deki nükleer çubuk ve radyoaktif gömülü arazinin bertaraf işinin de verilmiş olduğu şirket olarak tanınıyor.

ALİAĞA GEMİ SÖKÜM BÖLGESİNDEN KARA DUMANLAR YAYILIYOR

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’ndeki Slough hakkında bugüne kadar üst kısımlarda havalandırma kesimi yapıldığı bildirildi. Geminin alt kısımlarındaki tehlikeli atık ve kimyasal maddelerin hala temizlenemediği öğrenildi. Yanan zehirli maddeler hava yoluyla çevreye yayılıyor.