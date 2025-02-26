Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 170 bin 755 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli ikizler gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23 yaşındaki H.K. ve V.K. isimli ikizlerin il dışından kente yüklü miktarda sentetik ecza hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma ekiplerince şüpheli ikizlerin, İlkadım ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 170 bin 755 sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili ikizler, gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.