İçişleri Bakanlığı, Mersin'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 136 kilogram kokain ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından "Uluslararası uyuşturucu şebekeleri iyi bilsinler ki; dünyanın öbür ucundan getirdiğiniz zehri hangi gemiye yükler, nereye gizlerseniz gizleyin, sizi bulacak ve adalete teslim edeceğiz!" açıklaması ile operasyonu duyurdu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda başlatılan operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Operasyona Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Taşucu Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri katıldı.

KOKAİN GEMİNİN ÖZEL BÖLMESİNDE BULUNDU

Ekiplerin ortak operasyonunda, Brezilya'dan hareket eden Kamerun bayraklı bir gemi arandı. Yapılan incelemelerde, geminin özel bölmesindeki boşluk kısmına halatlarla bağlanmış halde 136 kilogram kokain bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 600 milyon TL olduğu belirtilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin karada jandarma, denizde ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Bakanlık açıklamasında operasyonda görev alan ekiplere ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür edildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: NEREYE GİZLERSENİZ GİZLEYİN SİZİ BULACAĞIZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla operasyonu duyurdu: