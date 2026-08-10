Ankara'nın Haymana ilçesinde soğan yüklü bir TIR'da yapılan aramada, torbalar içine zulalanmış yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ankara'da polis ekipleri, ihbar üzerine İran plakalı ve soğan yüklü bir TIR'ı takibe aldı. Takip sonucunda Haymana ilçesine gelen TIR'ın soğanları indireceği depoya ulaşmasının ardından operasyon düzenlendi. TIR'da yapılan aramalarda, soğan torbalarının içine zulalanmış yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltın alındı.

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