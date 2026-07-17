Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen geniş çaplı çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 3 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takip tamamlandı. Ekipler, elde edilen deliller doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 30 şüpheliyi gözaltına aldı. EŞ ZAMANLI BASKINLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Narkotik ekiplerinin hedef adreslerde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda uyuşturucu maddeler ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Aramalar sonucunda 605 adet sentetik ecza hapı, 106,49 gram sentetik uyuşturucu, 398 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı olduğu değerlendirilen 3 adet düzenek bulunarak muhafaza altına alındı. ŞÜPHELİLERDEN 25'İ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ İl Emniyet Müdürlüğündeki yasal işlemleri tamamlanan 30 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan 2'si cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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