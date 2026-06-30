Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, D-400 kara yolunda şüpheli bir tırı takibe aldı.
NARKOTİK KÖPEKLİ ARAMADA MİLYONLARCA HAP BULUNDU
Ekipler, takibe aldıkları tırı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önünü keserek durdurdu. Sürücü A.C. (56) araçtan indirilerek gözaltına alındı. Tırda narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen detaylı aramada, çuvalların içine gizlenmiş 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
SORGUSUNDA SESSİZ KALAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Operasyonun ardından emniyete götürülen sürücü A.C.'nin, sorgusunda konuşmadığı ve sessiz kaldığı belirtildi. Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.