İngiltere'nin Cumbria bölgesinde yaşayan 39 yaşındaki Rebecca Hind, 2018 yılında katıldığı bir iş yemeği sonrası gıda zehirlenmesi yaşadığını düşündü. Ancak aylar süren rahatsızlıkları sonucunda, çok nadir görülen ve tedavisi oldukça zor olan "Pseudomyxoma Peritonei (PMP)" isimli kanser teşhisi kondu.

13 ORGANI ALINSA DA HASTALIK İLERLEDİ

Rebecca'nın karın bölgesinde oluşan kitleler, jölemsi bir yapıya sahip kanserli sıvı olan müsin nedeniyle oluştu ve ço ksayıda iç organın yüzeyine yayıldı. İlk ameliyatta apandis, göbek, mide zarları ve altı litre müsin sıvısı çıkarıldı. Ardından ikinci ve daha kapsamlı ameliyatta ise tam 13 organı ve organ parçası alındı:

Dalak, safra kesesi

Kalın bağırsak, rektum

Rahim, yumurtalıklar, tüpler ve rahim ağzı

Midenin bir kısmı, ince bağırsağın bir bölümü

Karaciğer yüzeyi ve her iki diyafram tabakası.

Rebecca, bu işlemlerin ardından cerrahi menopoza girdi ve vücudunun işleyişini sürdürebilmesi için günde 60'a kadar ilaç kullanmak zorunda kaldı. Ayrıca geçici bağırsak çıkışı (ileostomi) da yapıldı.

HASTALIĞIN İLK BELİRTİSİ BÖYLE GELDİ

Rebecca'nın karın bölgesindeki kilo artışı başta fark edilmedi ancak aslında bu, PMP'nin tipik belirtisiydi. 'Jöle karın' olarak tanımlanan bu şişlik, zamanla organların işleyişini tamamen bozdu.

İKİNCİ AMELİYAT DA YETERSİZ KALDI

Uygulanan ameliyatlar ve sekiz kür kemoterapiye rağmen kanseri geri döndü ve "iyileştirilemez" olarak sınıflandırıldı. 2022 yılında umut bağladığı bir genetik hedefli klinik deneme ise yan etkilere neden oldu ve yarıda bırakıldı. Rebecca'nın şu anda herhangi bir tıbbi tedavi şansı kalmadı ancak o, bu gerçeğe rağmen hayattan kopmamaya kararlı...