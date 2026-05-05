Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete gelen Musa Tülü ve eşi Ebru ile çocukları Azra (8) ve Ömer Selim Tülü (5), 3 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü yaşamlarını yitirdi, Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Tülü kardeşlerin cenazeleri, ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği belirtildi. Ekipler, ailenin bulunduğu evde inceleme yaptı. Ailenin zehirlenme nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavide olan Musa Tülü, hayati tehlikeyi atlattı. Tülü servise alınırken, eşi Ebru Tülü'nün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin bugün Bozyazı ilçesindeki Tekmen Paşa Konağı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.