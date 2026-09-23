Proje, Massachusetts eyaletinin Brockton kentindeki Grove Street bölgesinde hayata geçirildi. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanın altında eski gaz üretim tesisinden kalan kirleticiler bulunuyordu. Araziyi tamamen kazıp temizlemek yerine kirlenmiş zemin özel bir tabakayla kapatılarak üzerindeki alan güneş enerjisi üretimine uygun hale getirildi.

1.395 GÜNEŞ PANELİ YERLEŞTİRDİLER

Arazide geçmişte kent için gaz üreten bir tesis bulunuyordu. Tesis kapatıldıktan sonra toprakta kömür katranı ve kül gibi sanayi atıkları kaldı. Kirlenmenin derinlere ulaşması nedeniyle alan uzun yıllar boyunca atıl durumda bekledi.

Daha sonra zemindeki kirleticilerin çevreye yayılmasını engellemek için arazi kapatıldı ve üzerine kırılmış taşlardan koruyucu bir katman oluşturuldu. Güneş panelleri de kirlenmiş toprağı yeniden açmayacak şekilde bu alanın üzerine kuruldu. Böylece konut veya park yapılması zor olan arazi yeniden kullanılabilir hale getirildi.

Toplam 1.395 panelden oluşan tesis 425 kilovat kapasiteye ulaştı. Yaklaşık 3,7 dönümlük alana yayılan proje tamamlandığı dönemde ABD'deki bu tür kirlenmiş araziler üzerine kurulan en büyük güneş enerjisi projelerinden biri oldu.

ZEHİRLİ TOPRAĞI KAZMADAN ÜZERİNİ KAPATTILAR

Projenin dikkat çeken tarafı, arazinin tamamen temizlenmiş olmaması. Kirlenmiş toprak yerinde bırakılarak güvenli biçimde kapatıldı ve üzerine enerji altyapısı kuruldu. Bu yaklaşım, temizlenmesi çok pahalı olan eski sanayi arazilerinin farklı biçimde değerlendirilmesine örnek oluşturdu.

Brockton’daki uygulamanın ardından benzer projeler ABD’nin farklı bölgelerinde yaygınlaştı. Güncel verilere göre ülke genelinde kirlenmiş araziler, eski sanayi sahaları ve benzeri alanlarda hayata geçirilen 600’den fazla yenilenebilir enerji projesi bulunuyor.

Aradan yaklaşık yıllar geçmesine rağmen güneş panelleri hâlâ kirlenmiş arazinin üzerinde bulunuyor ve elektrik üretmeye devam ediyor. İlk olarak 425 kilovat kapasiteyle kurulan tesis daha sonra 460 kilovata çıkarıldı.