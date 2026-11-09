"Portekiz savaş gemisi" olarak bilinen canlıların, kıyıya vurduktan sonra bile tehlike oluşturabildiği belirtildi. Uzmanlar, ölü gibi görünen örneklerin dahi temas halinde ciddi acıya ve ciltte yanıklara neden olabileceğine dikkat çekti.

SAHİLDE ÇOK SAYIDA GÖRÜLDÜ

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Cabo Frio kentindeki Praia do Foguete sahilinde çok sayıda Portekiz savaş gemisi görülmesi üzerine vatandaşlara uyarı yapıldı.

Mavi ve mor tonlarındaki şişkin gövdeleriyle dikkat çeken bu canlılar, görünüşleri nedeniyle çoğu zaman denizanasıyla karıştırılıyor. Ancak Portekiz savaş gemisi, aslında birlikte yaşayan ve farklı görevler üstlenen küçük organizmalardan oluşan bir koloni.

Deniz yüzeyinde sürüklenerek hareket eden bu canlıların uzun dokunaçlarında zehir taşıyan yakıcı hücreler bulunuyor. Dokunaçlarla temas edilmesi, şiddetli ağrıya ve ciltte tahrişe yol açabiliyor.

ÖLÜ OLSALAR BİLE TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Yetkililerin en önemli uyarısı, kumların üzerinde hareketsiz duran canlılara kesinlikle dokunulmaması yönünde oldu. Portekiz savaş gemilerinin dokunaçları, canlı kıyıya vurduktan sonra da zehirli etkisini sürdürebiliyor.

Uzunlukları 30 metreye kadar ulaşabilen dokunaçların denizde fark edilmesi de oldukça güç. Bu nedenle yalnızca yüzücüler değil, kıyıda yürüyenler ve sahilde vakit geçirenler de risk altında bulunuyor.

Uzmanlar, temas halinde sudan çıkılmasını, etkilenen bölgenin deniz suyuyla nazikçe yıkanmasını ve cilde yapışan dokunaçların çıplak elle tutulmadan uzaklaştırılmasını öneriyor. Tatlı suyla yıkamak veya bölgeyi ovalamak ise zehirli hücrelerin daha fazla yakıcı madde salmasına neden olabiliyor.

Şiddetli ağrı, baş dönmesi, mide bulantısı veya nefes darlığı gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde acil tıbbi yardım alınması gerekiyor.