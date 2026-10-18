Normalde daha sıcak denizlerde bulunan sarı karınlı deniz yılanlarının yanı sıra balina köpekbalıkları ve çekiç başlı köpekbalıkları da Kaliforniya açıklarında gözlemlendi. Uzmanlar, bu hareketliliğin deniz sıcaklıklarındaki değişimle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

ZEHİRLİ DENİZ YILANI SAHİLE KADAR ULAŞTI

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Crystal Cove sahilinde yürüyüş yapan bir aile, normalde tropikal sularda yaşayan zehirli bir deniz yılanıyla karşılaştı. Sarı karınlı deniz yılanı olarak bilinen bu tür, bölgede oldukça nadir görülüyor.

Güçlü zehre sahip sarı karınlı deniz yılanları genellikle açık denizde yaşıyor. Uzmanlar, bu hayvanların karada yavaş hareket ettiğini ve genellikle saldırgan olmadığını belirtiyor. Ancak sahilde böyle bir yılanla karşılaşılması durumunda dokunulmaması ve yetkililere haber verilmesi gerekiyor.

DENİZDEKİ SICAKLIK ARTIŞI CANLILARIN ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Kaliforniya açıklarında yaşanan değişimin arkasında, Pasifik Okyanusu'ndaki suları ısıtan güçlü El Nino hava olayı bulunuyor. Daha önce etkili olan deniz sıcak hava dalgasıyla birleşen bu koşullar, tropikal türlerin normal yaşam alanlarının çok daha kuzeyine ulaşmasına neden oldu.

Bölgede zehirli deniz yılanlarının yanı sıra balina köpekbalıkları, çekiç başlı köpekbalıkları ve uçan balıklar da görüldü. Kaliforniya sahillerinde ilk kez deniz kaplumbağalarının yuva yapması ise değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Sıcak sular bazı balık türlerinin sayısını artırırken soğuk suya uyum sağlamış canlılar için risk oluşturuyor. Bilim insanları, tropikal türlerin kıyılarda görülmesinin kalıcı olarak yerleştikleri anlamına gelmediğini, deniz sıcaklıklarının seyrinin belirleyici olacağını vurguluyor.