Özellikle parklar, bahçeler ve yerleşim yerlerine yakın yeşil alanlarda görülebilen tırtılların tehlikeli tüyleri nedeniyle önlemler artırıldı. Yetkililer, vatandaşları bu canlılara dokunmamaları konusunda uyarırken, özel araçlarla ilaçlama ve yuvaların temizlenmesi için harekete geçti.

8 BİN AĞAÇTA MÜCADELE BAŞLATILDI

Murcia Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezindeki yaklaşık 8 bin çam ağacı ile belediyeye ait 50 hektarlık orman parkı koruma altına alınıyor. Mücadelede önleyici uygulamalar, düzenli denetimler ve çevreye duyarlı biyolojik yöntemler bir arada kullanılıyor.

Ekipler, araçların ulaşabildiği bölgelerde orman traktörlerine monte edilen özel püskürtme sistemleriyle çalışma yürütüyor. Engebeli arazilerde ve büyük makinelerin giremediği noktalarda ise taşınabilir ilaçlama ekipmanlarından yararlanılıyor.

Uygulamaların ardından alanlar düzenli olarak kontrol edilecek. Önümüzdeki aylarda ağaç dallarında bulunan tırtıl yuvaları da temizlenecek. Yüksek ağaçlardaki yuvalara ulaşmak için kaldırma platformları kullanılacak.

TÜYLERİ İNSANLAR VE HAYVANLAR İÇİN TEHLİKELİ

Çam kese tırtılları, özellikle çam ağaçlarının dallarında oluşturdukları beyaz, pamuksu yuvalarla tanınıyor. Turuncu-kahverengi gövdelerini kaplayan binlerce mikroskobik tüy, savunma mekanizması olarak tahriş edici maddeler içeriyor.

Bu tüylerle temas edilmesi insanlarda şiddetli kaşıntı, kızarıklık, gözlerde tahriş ve solunum sorunlarına neden olabiliyor. Tüylerin rüzgârla çevreye taşınabilmesi, doğrudan temas olmadan da sağlık sorunları yaşanmasına yol açabiliyor.

Tehlike özellikle köpekler için daha büyük. Tırtılları koklayan veya yalayan hayvanlarda dilde ciddi şişme, doku hasarı ve nefes almayı güçleştiren reaksiyonlar görülebiliyor. Ağır vakalarda hayati tehlike ortaya çıkabiliyor.

VATANDAŞLARA DOKUNMAYIN UYARISI YAPILDI

Yetkililer, çam kese tırtıllarının görüldüğü alanlarda vatandaşların dikkatli olmalarını ve canlılara kesinlikle dokunmamalarını istedi. Özellikle çocukların ve evcil hayvanların tırtılların bulunduğu noktalardan uzak tutulması gerektiği vurgulandı.

Tırtıllar, belirli dönemlerde ağaçlardan inerek birbirlerini takip eden uzun sıralar halinde yerde ilerliyor. Bu hareket biçimi nedeniyle yürüyüş yollarında, parklarda ve bahçelerde karşılaşılma ihtimalleri artıyor.

Murcia Belediyesi, kamusal alanlarda tırtıl veya yuva görülmesi halinde durumun yetkililere bildirilmesini istedi. Kent genelindeki mücadelenin, yeni oluşabilecek yoğunlukların erken tespit edilmesi ve insanların yeşil alanları güvenli biçimde kullanabilmesi amacıyla sürdürüleceği belirtildi.