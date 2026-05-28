Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının da katılımıyla hazırlanan ve PLOS Neglected Tropical Diseases dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin yaban hayatı üzerindeki çarpıcı etkilerini ortaya koydu. Euronews'te yer alan habere göre, yükselen sıcaklıklar tehlikeli yılan türlerini yeni yaşam alanları aramaya zorluyor.

RİSKLİ TÜRLER YER DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmada, özellikle kara mamba, krait ve pamukağız gibi yüksek riskli türlerin habitat değiştirdiği vurgulandı. Sıcaklık artışıyla birlikte bu yılanların, daha önce hiç görülmedikleri yoğun nüfuslu bölgelere ve insan yerleşimlerine doğru kaydığı gözlemleniyor. Bilim insanları, bu göç hareketinin özellikle tropikal bölgelerde ısırma vakalarını ve buna bağlı ölümleri artırabileceği konusunda hemfikir.

Verilere göre, yılan ısırması vakalarında Güney Asya ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar, bölgede her yıl yaklaşık 4 milyon insizansın meydana geldiğini tahmin ediyor. İklim değişikliği ve arazi kullanımındaki değişimlerin bu rakamı daha da yukarı çekmesinden endişe ediliyor.

Göç etmesi beklenen başlıca türler:

Afrika: Kara mamba ve tüküren kobralar.

Asya: Kraitler ve çeşitli engerek türleri.

Kuzey Amerika: Mokaşin yılanları (Pamukağız).

YERLEŞİM ALANLARINA SIZIYORLAR

Raporda, yılanların artık sadece yaban hayatında değil; ev bahçelerinde, çiftliklerde, oyun parklarında ve kentsel yeşil alanlarda daha sık görülebileceği belirtildi. Sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu kırsal bölgelerin bu durumdan en çok etkilenen yerler olacağı öngörülüyor.

Araştırmanın yazarı David Williams, riskten korunmak için "farkındalık" vurgusu yaparak bazı tavsiyelerde bulundu:

Doğada ve riskli alanlarda mutlaka kapalı ayakkabı giyilmeli.

Yabani hayvanlarla temastan kaçınılmalı.

Bölgesel bazda antivenom (panzehir) stokları ve tıbbi yardım imkanları artırılmalı.