Amerika Birleşik Devletleri'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan son derece nadir bir çıngıraklı yılan türünün sayısını artırmak için dikkat çeken bir çalışma başlatıldı. Los Angeles Hayvanat Bahçesi'nde yürütülen koruma programı kapsamında dünyaya gelen altı yavru yılanın ilerleyen dönemde doğal yaşam alanlarına bırakılması planlanıyor.

KUZEY AMERİKA'NIN EN NADİR YILANLARINDAN BİRİ

Crotalus willardi obscurus olarak bilinen tür, ABD'nin en nadir çıngıraklı yılanlarından biri kabul ediliyor. Ağırlıklı olarak Meksika'nın kuzeyindeki ve ABD'nin güneybatısındaki sınırlı dağlık bölgelerde yaşıyor.

Utangaç yapısı ve gizli yaşam tarzı nedeniyle hakkında çok az bilgi bulunan bu yılanlar, oldukça dar bir coğrafyada yaşamlarını sürdürüyor. Türün yaşam alanlarının belirli dağ sıralarıyla sınırlı olması, popülasyonun korunmasını da zorlaştırıyor.

TARİHTE İLK KEZ ALTI YAVRU DÜNYAYA GELDİ

Los Angeles Hayvanat Bahçesi, koruma çalışmaları kapsamında iki doğum gerçekleştiğini ve toplam altı yavru yılanın dünyaya geldiğini duyurdu. Bu gelişme, söz konusu alt türün korunması açısından tarihi bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Çalışmalar, ABD'nin güneybatısındaki yılan popülasyonunu yeniden artırmayı hedefleyen Obscurus Projesi kapsamında yürütülüyor. 2024 yılında resmen başlatılan proje, farklı hayvanat bahçeleri ve doğa koruma kuruluşlarının işbirliğiyle devam ediyor.

YAVRU YILANLAR DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILACAK

Projede Los Angeles Hayvanat Bahçesi'nin yanı sıra Arizona-Sonora Çöl Müzesi ve San Antonio Hayvanat Bahçesi de yer alıyor. ABD ve Meksika'daki bilim insanları ile yaban hayatı kuruluşları da türün korunması için ortak çalışmalar yürütüyor.

Dünyaya gelen yavruların uygun koşullar sağlandığında doğal yaşam alanlarına bırakılması planlanıyor. Böylece nesli tükenme tehlikesi altındaki çıngıraklı yılanların doğadaki sayısının artırılması amaçlanıyor.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi tarafından tehlike altında olarak sınıflandırılan bu alt türün korunması, Kuzey Amerika'daki biyolojik çeşitliliğin devamı açısından önem taşıyor.