Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Mürsel Kaya ile evlenip evlenmeyeceği yönündeki sorulara yanıt verdi. Zehra'nın aldığı evlilik teklifinin ardından konu hakkında daha önce “İnşallah hayırlısı olur” diyen Avşar, son açıklamasında kararın genç çifte ait olduğunu söyledi.

“GENÇLER KENDİLERİ KARAR VERSİN”

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik akıbetiyle ilgili sorulara yanıt veren Hülya Avşar, “Ben yorum yapmayayım. Gençler kendileri karar versin, biz onların mutluluğuna ortak olalım” dedi.

Avşar'ın bu sözleri, kızının özel hayatıyla ilgili kararı Zehra ve Mürsel Kaya'ya bıraktığını gösterdi.

EVLİLİK TEKLİFİNİN ARDINDAN GÖZLER ONLARA ÇEVRİLMİŞTİ

Yaklaşık dört yıldır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Zehra Çilingiroğlu ile iş insanı Mürsel Kaya, evlilik teklifiyle birlikte gündeme gelmişti.

23 Nisan 2026'da Takvim'de yer alan habere göre; 28 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, Mürsel Kaya'dan aldığı evlilik teklifinin ardından babası Kaya Çilingiroğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Baba-kızın samimi karesi kısa sürede ilgi görürken, takipçilerden “Tam babasının kızı” yorumları gelmişti.

DAHA ÖNCE “İNŞALLAH HAYIRLISI OLUR” DEMİŞTİ

Hülya Avşar, daha önce İstanbul Etiler'de görüntülendiği sırada kızının aldığı evlilik teklifi hakkında sorulan soruya “Siz nereden biliyorsunuz?” diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.

Avşar ardından, “Ben her şeyin zamanında olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur” demişti.

Ünlü sanatçının son açıklamasında ise daha temkinli bir tutum sergileyerek “Gençler kendileri karar versin” demesi dikkat çekti.