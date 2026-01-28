Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, markasıyla uluslararası arenada adından söz ettiriyor.

Mimarlık eğitimi ve sektörde edindiği deneyimleri iş hayatına taşıyan Zehra, kurduğu Marjes Studio ile Pari'’te düzenlenen Maison & Objet Fuarı'na katıldı.

Çilingiroğlu'nun fuarın "signature" bölümünde açtığı stant, uluslararası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Objelerin fiyatları ise sosyal medyada çok konuşuldu. Kmi kullanıcılar tarafından "çok pahalı " bulunurken, kimileri tarafından ise uluslararası tasarım markalarıyla kıyaslayarak fiyatları olağan karşıladı.

Zehra Çilingiroğlu'nun sitesinde el işçiliği ve sınırlı üretim vurgusuyla satışa sunulan ürünlerin fiyatları şöyle:

İkili cam kadeh seti 27 bin TL, cam küllük 12 bin TL ve ahşap sehpa 75 bin TL.